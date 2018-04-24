Представитель Узбекистана может стать генсеком ШОС

24 апреля 2018 22:11 (UTC+04:00)

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов может занять пост Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Sputnik Узбекистан.

В Пекине во вторник прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

"Совет министров иностранных дел государств-членов ШОС внес на утверждение Совета глав государств-членов кандидатуру Норова Владимира Имамовича (Республика Узбекистан) на должность Генерального секретаря ШОС на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года", - отмечается в информационном сообщении по итогам заседания.

Норов с мая 2017 года также занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности.
Ранее он возглавлял миссии Узбекистана в Европейском союзе и НАТО, был послом в Германии, Швейцарии, Польше, Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, занимал посты государственного советника президента, первого заместителя министра иностранных дел и министра иностранных дел.

Владимир Норов имеет ученую степень кандидата юридических наук, награжден орденом "Мехнат шухрати".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Хорезмской области открыт дом узбекско-туркменской дружбы
Узбекистан 18:23
АО «Узбекэнерго» обеспечило свыше 91% произведенной электроэнергии в первом квартале 2018 года
Энергетика 17:07
На книжной выставке в Астане примут участие ведущие издательства Узбекистана
Казахстан 14:07
В Узбекистане к концу года будет действовать более 1000 российских предприятий
Бизнес 14:01
Более 200 предпринимателей приняли участие в узбекско-таджикском бизнес-форуме
Бизнес 12:51
Узбекистан самая привлекательная для российского несырьевого экспорта страна - СМИ
Бизнес 12:40
В Ташкенте открывается международная мебельная выставка
Узбекистан 11:18
Узбекистан завершил реконструкцию участка трансконтинентальной магистрали «Европа — Азия»
Бизнес 11:14
Президенты Узбекистана и Туркменистана открыли в Ташкенте парк "Ашхабад"
Узбекистан 11:02
Товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 50%
Бизнес 10:49
МИД Таджикистана принял участие в заседании СМИД ШОС
Таджикистан 09:55
Шавката Мирзиеёва наградили турецкой премией "За заслуги перед Евразией"
Узбекистан 09:33
Узбекистан и Индия за пять лет увеличили торговый оборот в два раза
Бизнес 09:15
В Пекине открылось заседание Совета глав МИД ШОС
Китай 06:45
Клиенты узбекских банков смогут производить оплаты с помощью технологии NFC
ИКТ 23 апреля 19:56
Узбекистан примет участие в проекте ТАПИ
Энергетика 23 апреля 19:49
Туркменистан предлагает Узбекистану создать межправкомиссию по водохозяйственным вопросам
Бизнес 23 апреля 19:41
Туркменистан предлагает Узбекистану выход на европейские и ближневосточные рынки через Каспий
Бизнес 23 апреля 17:36