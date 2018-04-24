Турция выделила Узбекистану $10 млн в рамках программы ФАО

В Самарканде обсуждается реализация стратегии по развитию лесного сектора и управлению природными ресурсами, передаёт во вторник Sputnik Узбекистан.
По программе партнерства ФАО в области лесного хозяйства выделено 10 миллионов долларов США. Кроме Узбекистана Турция поможет пяти странам - Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Туркменистану - выработать ряд мер в области устойчивого управления природными ресурсами и защиты лесов.
Помимо стран Центральной Азии, эти средства будут направлены на реализацию проектов в области устойчивого управления природными ресурсами в некоторых странах Африки.
Представители правительства Турции, органов исполнительной власти шести участвующих стран и ФАО прибыли в Самарканд для участия в трехдневном семинаре, целью которого является выработка и согласование четкой "дорожной карты" программы
Представители правительства Турции, органов исполнительной власти шести участвующих стран и ФАО прибыли в Самарканд для участия в трехдневном семинаре, целью которого являются выработка и согласование четкой "дорожной карты" программы.
"Мы уделяем повышенное внимание природным ресурсам Центральной Азии, потому что если не будет создан механизм устойчивого управления лесами, то существует реальная опасность того, что лесам и другим древесным ресурсам будет нанесен невосполнимый ущерб", - сказал Виорел Гуцу, представитель ФАО в Турции и Узбекистане и субрегиональный координатор по Центральной Азии.
Он отметил, что, используя опыт Турции, можно способствовать тому, чтобы леса продолжали выполнять свои функции - стабилизировать почву, очищать воду и обеспечивать среду обитания для растений и животных.
По мнению Гуцу, устойчивое управление природными ресурсами также оказывает влияние и на людей, живущих на этой земле.
"Практика устойчивого природопользования способствует укреплению источников средств к существованию. Мы хотим, чтобы будущие поколения могли зарабатывать себе на жизнь, используя различные природные ресурсы Центральной Азии", - отметил он.
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