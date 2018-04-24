Турция выделила Узбекистану $10 млн в рамках программы ФАО

"Мы уделяем повышенное внимание природным ресурсам Центральной Азии, потому что если не будет создан механизм устойчивого управления лесами, то существует реальная опасность того, что лесам и другим древесным ресурсам будет нанесен невосполнимый ущерб", - сказал Виорел Гуцу, представитель ФАО в Турции и Узбекистане и субрегиональный координатор по Центральной Азии.