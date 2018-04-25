Президент Узбекистана уволил трёх чиновников в Хорезмской области

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание в Хорезмской области, где раскритиковал руководство региона, сообщает Sputnik Узбекистан.

Глава государства отметил, что в последнее время в области накопилось множество вопросов социально-экономического характера, руководство региона не проявляет должного рвения в решении проблем, а первому руководителю не хватило требовательности и решительности. Также было указано на неудовлетворительную работу секторов области, городов и районов.

"Было указано на отставание области по многим сферам, наличие серьезных недостатков в работе по созданию новых рабочих мест, расширению доходной базы бюджета, повышению экспортного потенциала области, снижению задолженности, благоустройству городов и сел, а также множества проблем в сфере туризма, несмотря на широкие возможности региона в этой отрасли", — отметили в пресс-службе президента.

На совещании за допущенные недостатки сняты с должности первый заместитель хокима области по экономическим вопросам Максуд Сапаев, заместитель хокима области по инвестициям Темур Рахмонов и хоким Кушкупирского района Сардор Юсупов.

Кроме того, приняты дисциплинарные меры в отношении руководителей секторов и нескольких ответственных лиц, дан конкретный срок на устранение недостатков.

"Все хокимы, руководители ведомств и организаций должны проснуться и усердно работать, не жалея себя. Всестороннее развитие области, довольство людей и повышение их благосостояния должны быть главной задачей каждого руководителя", — отметил Мирзиёев.

Напомним, что на состоявшейся 21 апреля внеочередной сессии Хорезмского областного кенгаша народных депутатов хоким области Илгизар Собиров за допущенные в работе серьезные недостатки был освобожден от занимаемой должности. Вместо него исполняющим обязанности хокима области был назначен Фарход Эрманов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.