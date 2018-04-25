Пограничники Узбекистана и Кыргызстана усиливают взаимодействие

25 апреля 2018 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пограничные ведомства Узбекистана и Кыргызстана усилили взаимодействие в сфере обеспечения охраны границы между двумя странами, сообщает в среду пресс-служба Пограничных войск Службы госбезопасности Узбекистана.

Напомним, что в начале апреля пограничники Кыргызстана заявили, что в районе местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области узбекистанские пограничники открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на кыргызской территории, в результате мужчина погиб.

В Комитете по охране госграницы Службы госбезопасности Узбекистана заявили, что мужчина нелегально пересек границу, отказался подчиниться требованиям пограничного наряда и был ранен. Позже руководители пограничных ведомств двух стран договорились провести совместное расследование инцидента, а также не применять оружие в случае непреднамеренного нарушения границы.

«В рамках договоренностей руководителей пограничных ведомств Республики Узбекистан и Кыргызской Республики на местах организовано тесное взаимодействие между частями и подразделениями», — говорится в сообщении, размещенном в интернет-издании Газета.uz.

В частности, эта работа направлена на оперативное реагирование на изменения обстановки, надежную охрану границы, предупреждение и профилактику ее нарушений.

По данным пресс-службы, 18 апреля в ходе взаимодействия пограничников двух стран на территории Кыргызстана был организован поиск контрабандистов, пытавшихся провезти около 160 килограммов цветного металла из Ферганской области Узбекистана. Также 17 апреля пограничники смогли урегулировать инцидент с незаконным выпасом скота на неописанном участке границы.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
«Узбекнефтегаз» и «Газпром» продлят соглашение по месторождению Шахпахты
Энергетика 20:03
АвтоВАЗ намерен увеличить продажи в Узбекистане
Бизнес 17:54
Программа Центрально-Азиатского регионального сотрудничества получит инвестиции АБР
Бизнес 17:51
УАЗ и "Узавтопром" могут наладить совместную сборку автомобилей в Узбекистане
Бизнес 17:17
В городе Ош открылось совместное узбекско-кыргызское предприятие
Бизнес 17:04
Фархадская ГЭС является стратегическим объектом для Таджикистана и Узбекистана - спикер парламента
Энергетика 16:48
Сенат Узбекистана рассмотрел порядок проведения торжеств
Узбекистан 15:57
Кыргызско-китайская граница временно закрывается
Кыргызстан 15:56
Узбекистан и Gemalto обсудили перспективные проекты в сфере инноваций
ИКТ 14:36
Узбекистан и Таджикистан создадут 18 пограничных представительств
Узбекистан 13:58
Президент Узбекистана уволил трёх чиновников в Хорезмской области
Узбекистан 12:54
Россия является ведущим торговым партнёром Узбекистана - зампред ТПП
Бизнес 11:45
Узбекистан ещё более упростит посещение страны для туристов
Туризм 11:12
Парламент Кыргызстана рассмотрел соглашения с Сербией и Чили о взаимной отмене виз
Бизнес 10:51
Казахстанские грузы будут перевозится через Узбекистан в южном направлении
Бизнес 10:46
Туркменистан и Узбекистан продвигают совместные экономические проекты
Бизнес 10:08
Турция выделила Узбекистану $10 млн в рамках программы ФАО
Узбекистан 24 апреля 23:27
Узбекистан и Китай заключили ряд инвестиционных соглашений
Узбекистан 24 апреля 22:52