Узбекистан и Таджикистан создадут 18 пограничных представительств

25 апреля 2018 13:58 (UTC+04:00)

Узбекистан и Таджикистан создадут 18 представительств на границе, соглашение между правительствами двух стран о деятельности пограничных представителей ратифицировала в среду нижняя палата парламента Таджикистана, передает в среду РИА Новости.

"Семь пограничных представительств создаст Таджикистан, 11 — Узбекистан. Погранпредставительства будут оперативно решать возникающие споры и разногласия непосредственно на местах", — сообщил депутатам первый заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности республики Мансурджон Умаров.

Соглашение было подписано в ходе визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте этого года.

Протяженность государственной границы Таджикистана с Узбекистаном составляет более 1,33 тысячи километров.

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