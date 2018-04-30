Узбекистан стал членом Тюркского совета

30 апреля 2018 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан начнёт принимать участие в работе Совета сотрудничества тюркоязычных стран, штаб-квартира которого находится в Стамбуле, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Заявление было сделано в понедельник по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мирзиёев отметил, что он и его турецкий коллега обсудили вопросы участия Узбекистана в работе Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Глава Узбекистана добавил, что флаг страны отныне будет развеваться в офисе организации в Турции.

Мирзиёев заявил, что Узбекистан примет участие уже в очередном заседании Совета, который пройдет в Бишкеке (Кыргызстан).

Тюркский совет - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане.

На данный момент членами Совета являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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Azernews Newspaper
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