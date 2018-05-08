Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть новые погранично-пропускные пункты

БАКУ /Trend/ - В городе Джалал-Абаде в Узбекистане 2-8 мая 2018 года состоялась очередная встреча рабочих групп официальных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.
Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.
Согласно информации, во время встречи была продолжена работа по описанию оставшихся участков узбекско-кыргызской межгосударственной границы.
Стороны также рассмотрели вопросы открытия новых пограничных пропускных пунктов с целью создания благоприятных условий для жителей приграничных районов двух стран.
(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @FDolukhanov
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