Узбекистан и Кыргызстан планируют открыть новые погранично-пропускные пункты

8 мая 2018 17:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Джалал-Абаде в Узбекистане 2-8 мая 2018 года состоялась очередная встреча рабочих групп официальных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Согласно информации, во время встречи была продолжена работа по описанию оставшихся участков узбекско-кыргызской межгосударственной границы.

Стороны также рассмотрели вопросы открытия новых пограничных пропускных пунктов с целью создания благоприятных условий для жителей приграничных районов двух стран.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Увеличены уставные капиталы крупных узбекских банков
Бизнес 16:58
Президент Узбекистана принял меры по стабилизации обеспечения внутреннего рынка цементом
Бизнес 16:43
Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» вырос
Бизнес 15:02
Французское агентство развития поможет реализовать экологический проект в Самарканде
Бизнес 14:02
Узбекистан использует немецкие технологии для реализации проекта с АвтоВАЗ
Бизнес 12:13
Коммерческие банки Узбекистана могут профинансировать центры по созданию стартапов
Бизнес 12:00
Кыргызстан и Турция реализуют совместные проекты в сфере здравоохранения
Бизнес 11:24
Узбекистан и Литва обсудили реализацию проектов в сфере транспорта и логистики
Бизнес 10:59
Великобритания может профинансировать крупный нефтегазовый проект в Узбекистане
Энергетика 09:58
Узбекистан и ОАЭ обсудили реализацию нефтегазовых проектов
Энергетика 09:15
На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение
Кыргызстан 08:32
Госактивы и недвижимость в Ташкентской области будут продаваться на онлайн-торгах
Бизнес 7 мая 17:43
В Узбекистане создан центр высоких технологий
ИКТ 7 мая 17:00
Оглашен уровень безработицы в Кыргызстане
Экономика 7 мая 16:10
Узбекистан возобновит выпуск ценных бумаг
Бизнес 7 мая 15:51
Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» незначительно вырос
Бизнес 7 мая 14:31
Узбекистан закупит южнокорейскую спецтехнику для облагораживания столицы
Бизнес 7 мая 13:20
Оглашен объем дохода Кыргызстана от газопровода Кыргызстан-Китай
Энергетика 7 мая 12:48