Новый посол Узбекистана в Израиле вылетел в Тель-Авив

28 июня 2018 11:23 (UTC+04:00)

Из Ташкента в Тель-Авив отбыл вновь назначенный посол Республики Узбекистан в Израиле Саид Рустамов. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу МИД РУ.

Ранее Рустамов возглавлял Управление сотрудничества со странами Америки МИД.

В мае стало известно, что Узбекистан и Израиль могут провести первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в этом году. Также могут быть организованы бизнес-форум, презентация созданных в Узбекистане свободных экономических зон и новых перспективных инвестиционных проектов.

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