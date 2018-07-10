Узбекистан принял участие во встрече "ЕС - Центральная Азия" в Ашхабаде

Делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем Министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым 9 июля 2018 года приняла участие в очередной встрече диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности в формате "Европейский союз – Центральная Азия" в Ашхабаде (Туркменистан).

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, участники форума обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на прошлом заседании диалога в июне 2017 года в Бишкеке и неофициальной министерской встрече в марте 2018 года в Ташкенте, график и повестка дня предстоящих встреч различного уровня в формате "ЕС – ЦА".

Стороны обменялись мнениями относительно мер по активизации сотрудничества в борьбе с терроризмом и предотвращении насильственного экстремизма.

Делегации также рассмотрели вопросы взаимодействия в области управления границами, противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности, а также региональные экологические проблемы.

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