В Ташкенте из-за жары пассажирам автобусов начали бесплатно раздавать воду

10 июля 2018 13:34 (UTC+04:00)

В связи с резким повышением температуры воздуха в столице Узбекистана в автобусах начали раздавать пассажирам бесплатную питьевую воду, сообщает "Подробно.uz".

"Данная социальная помощь оказывается сотрудниками "Тошшахартрансхизмат" со вчерашнего дня, 9 июля, по инициативе руководителей предприятия. Вода выдается абсолютно всем пассажирам в самое жаркое время дня, когда температура воздуха превышает отметку 40 градусов", - отметила пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".

Отметим, что бесплатную воду в эти дни можно получить на всех автобусных маршрутах города, при этом точная дата прекращения выдачи воды пока не известна.

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