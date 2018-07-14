ВБ: Таджикистану нужно сделать правильный выбор после открытия границы с Узбекистаном

Таджикистан после открытия границ с Узбекистаном находится на перекрестке: либо республика постепенно начинает переходить на экспортоориентированную экономику и будет развиваться в нужном направлении, либо остается зависимой от денежных переводов, что несет большие риски для дальнейшего развития.

Об этом заявил постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Питер Олтерс в ходе презентации доклада «Республика Таджикистан – изменяющаяся региональная среда: важно извлечь выгоду», пишет Asia-Plus.

Он отметил, что после открытия границ повышается конкуренция между соседями, к которой Таджикистану нужно быть готовым.

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что в подобной ситуации таджикские производители должны усовершенствовать свои мощности, чтобы выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию.

Правительству в этих условиях Олтерс рекомендует сконцентрировать внимание на мерах политики, которые способствуют созданию благоприятного экономического климата, чтобы компании были уверены в своих инвестициях для развития производства.

Он подчеркнул, что у таджикских производителей появилась возможность поставлять свою продукцию не только 9 миллионам человек, большая часть которых являются нуждающимися, но на более большие рынки со сравнительно платежеспособным населением.

В докладе подчеркивается, что после почти 15 лет напряженных отношений между Таджикистаном и Узбекистаном в марте этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Душанбе.

«Это был исторический визит, послуживший сигналом новой парадигмы в двусторонних политических и экономических отношениях. В ходе визита стороны подписали 27 двусторонних соглашений по широкому кругу вопросов сотрудничества, включая совместное использование водных и энергетических ресурсов», – говорится в докладе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.