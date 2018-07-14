Лоукостеру Wizz Air предложили летать в Узбекистан

14 июля 2018 15:40 (UTC+04:00)

Венгерскому лоукостеру Wizz Air предложили открыть рейсы в Узбекистан, сообщают узбекские СМИ.

Делегация Навоийской области во главе с заместителем хокима У.Исламовым посетила Венгрию в целях налаживания тесного торгово-экономического сотрудничества между регионами и привлечения венгерских инвестиций в Узбекистан.

Узбекская делегация встретилась с президентом венгерской авиакомпании-лоукостера Wizz Air Ж.Варади, в ходе которой представлен потенциал международного аэропорта «Навои» и туристические возможности Узбекистана, изучен вопрос экономической эффективности налаживания авиарейса Будапешт-Навои-Будапешт. Другие детали переговоров не сообщаются.

Wizz Air – венгерская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Вечеше. Авиакомпания была создана в сентябре 2003 года и работает главным образом на рынке Центральной Европы.

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