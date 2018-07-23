Страны Центральной Азии и США обсудят вопросы безопасности в Ташкенте

В столице Узбекистана сегодня состоится очередное заседание Рабочей группы по безопасности в формате 5+1 (страны Центральной Азии и США), передаёт "Подробно.uz".

В Ташкенте 23 июля состоится очередное заседание Рабочей группы по безопасности формата сотрудничества "Страны Центральной Азии – США" (С5+1), сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и США обсудят актуальные вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия насильственному экстремизму", – отметили в пресс-службе МИД.

Страны Центральной Азии и США установили формат взаимодействия "С5+1" в конце сентября 2015 года для обсуждения региональных вопросов.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон может злоупотребить партнерством в формате C5+1.

"Мы не имеем ничего против того, чтобы наши центральноазиатские соседи имели максимально широкий спектр внешних партнеров. Исходим из того, что эти отношения будут в полной мере уважать те обязательства, которые между нами существуют. Однако мы слышим о желании США несколько злоупотребить этим форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежних администрациях называли проектом Большой Центральной Азии», – отмечал Лавров.

По словам министра, суть данного проекта заключалась в том, чтобы развернуть все проекты с участием стран Центральной Азии на юг без участия РФ.

"Уверен, что если это так и если подобные замыслы будут продвигаться нашими американскими коллегами на встречах с центральноазиатскими друзьями, то все они будут видеть ущербность подобных попыток, которые собственно продиктованы не интересами экономического развития, а чисто геополитикой", – подчеркнул глава МИД РФ.

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