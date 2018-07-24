Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Тюркского совета в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - В сентябре текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с с официальным визитом, сообщает "Подробно.uz" со ссылкой на Министерство иностранных дел Кыргызстана.

Об этом стало известно по итогам переговоров министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и министра иностранных дел Кыргызстана Эрлана Абдылдаева, проведенных в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области на полях консультативной встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

"Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан (13-14 декабря 2017 года, Ташкент) и обмена визитами, в частности визита президента Узбекистана Шаквата Мирзиёева в Кыргызскую Республику в рамках его участия в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (3 сентября 2018 года, Чолпон-Ата)", – отметили в МИД Кыргызстана.

В ходе встречи состоялось конструктивное обсуждение перспектив наращивания двустороннего сотрудничества, а также рассмотрены актуальные вопросы взаимовыгодных кыргызско-узбекских отношений в политической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по всему спектру кыргызско-узбекских отношений, обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также проведение и организацию основных мероприятий, запланированных на 2018 год.

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