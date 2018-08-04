Вступило в силу соглашение между Узбекистаном и Афганистаном

4 августа 2018 17:55 (UTC+04:00)

В субботу вступило в силу соглашение между Правительством Узбекистана и Правительством Афганистана о сотрудничестве в области транзита грузов, подписанное 5 декабря 2017 года в ходе официального визита в Узбекистан президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

"Соглашение создает правовые основы для взаимодействия сторон по упрощению формальностей и определению механизмов осуществления транзита грузов через территорию двух стран. Согласно положениям указанного документа стороны взаимно предоставляют друг другу право транзита товаров через территории своих государств, а также осуществляют предварительную координацию объемов транзитных грузов по железной дороге", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что документ призван способствовать созданию благоприятных условий для перевозок грузов, увеличению транзитного потенциала Узбекистана и дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Афганистане за сутки ликвидировали 24 боевиков
Другие страны 17:20
В Узбекистане появятся цифровые банки
Бизнес 15:46
«Волгограднефтемаш» поставит на завод в Узбекистане оборудование для очистки газа
Энергетика 14:43
Узбекские гранаты и дыни вновь поступят на прилавки Франции
Бизнес 14:08
Узбекистан и Афганистан обеспечат взаимный транзит грузов
Бизнес 13:01
Узбекский автопроизводитель объявляет конкурс на создание нового логотипа
Бизнес 12:27
Лента новостей
В Грузии столкнулись автобус и трейлер
Грузия 18:54
Во Франции остановили работу реактора старейшей АЭС из-за жары
Европа 18:12
SOCAR в ближайшие месяцы начнет поставки СПГ в Пакистан
Энергетика 18:00
В Милане поймали серийного грабителя аптек по прозвищу "Старичок"
Европа 17:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Самухском районе
Политика 17:23
В Афганистане за сутки ликвидировали 24 боевиков
Другие страны 17:20
Сингапур предложил выработать глобальную конвенцию о кибербезопасности
В мире 16:59
В Азербайджане совершенствуется законодательство по адресной соцпомощи
Экономика 16:42
Глава МИД КНДР осудил призыв США продолжать давление на страну
Другие страны 16:37