Вступило в силу соглашение между Узбекистаном и Афганистаном

В субботу вступило в силу соглашение между Правительством Узбекистана и Правительством Афганистана о сотрудничестве в области транзита грузов, подписанное 5 декабря 2017 года в ходе официального визита в Узбекистан президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

"Соглашение создает правовые основы для взаимодействия сторон по упрощению формальностей и определению механизмов осуществления транзита грузов через территорию двух стран. Согласно положениям указанного документа стороны взаимно предоставляют друг другу право транзита товаров через территории своих государств, а также осуществляют предварительную координацию объемов транзитных грузов по железной дороге", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что документ призван способствовать созданию благоприятных условий для перевозок грузов, увеличению транзитного потенциала Узбекистана и дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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