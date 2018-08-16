Президент Узбекистана совершит первый официальный визит в Индию

16 августа 2018 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В октябре 2018 года состоится первый государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию.

Об этом, как передают в четверг узбекские СМИ, сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов, открывая заседание одиннадцатой узбекско-индийской межправительственной комиссии.

«Рассчитываю, что в ходе сегодняшнего заседания комиссии, а также двустороннего бизнес-форума мы согласуем конкретные совместные мероприятия и проекты, которые наполнят конкретным практическим содержанием повестку дня предстоящей встречи наших лидеров в октябре текущего года в городе Дели», – сказал Холмурадов.

Заместитель премьер-министра выразил надежду, что визит «откроет новую страницу в наших межгосударственных отношениях, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций».

Визит Шавката Мирзиёева, как ожидается, совпадет с государственным праздником Индии – Днем рождения Ганди, заявил, в свою очередь, министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху. Этот праздник отмечается 2 октября.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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