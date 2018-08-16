В ходе таджикско-узбекский бизнес-форума подписано контрактов на сумму свыше $100 млн

В четверг в городе Ташкенте, столице Узбекистана в преддверие государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а также в рамках выставки «Товары из Таджикистана», при поддержке правительств Таджикистана и Узбекистана состоялся бизнес-форум деловых кругов «Таджикистан — Узбекистан», посвященный дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества, передает таджикское информагентство "Авеста".

Как сообщает пресс-центр ТПП РТ, на официальном открытии бизнес-форума присутствовали: заместитель премьер министра Республики Узбекистан Нодир Отаджонов, председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Фаррух Хамрализода, председатель Торгово-промышленной Палаты Узбекистана Адхам Икрамо и председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид, а также более 400 представителей министерств и ведомств и предпринимательских кругов двух стран.

В ходе мероприятия состоялся широкий обмен мнениями, обсуждение многих вопросов, презентации по расширению двустороннего взаимодействия.

По словам главы Госкоминвеста РТ Фарруха Хамрализода, по итогам первого полугодия 2018 г. двусторонний товарооборот составил $150 млн., и за последний год подписано свыше 180 соглашений и контрактов на общую сумму свыше $730 млн.

В выступлении главы ТПП Таджикистана Шариф Саида особое внимание обращено на то, что два независимых государства Узбекистан и Таджикистан строят торгово-экономические и культурные отношения на прочной основе.

В ходе форума состоялись презентации инвестиционных возможностей Республики Таджикистан. Бизнес – делегации из Таджикистана и Узбекистана провели целый ряд эффективных встреч и переговоров.

По итогам бизнес-форума состоялась церемония подписание ряда соглашений и контрактов на общую сумму свыше $100 млн.

По завершении форума прошла неформальная встреча предпринимателей, сообщает пресс-центр Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана.

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