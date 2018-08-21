Премьер-министр Узбекистана попал в ДТП в Ташкентской области

21 августа 2018 03:56 (UTC+04:00)

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и его заместитель Алишер Султанов попали в дорожно-транспортное происшествие в Ташкентской области, передаёт Кабар.

ДТП произошло в махалле Дехконобод Бекабадского района. На встречу правительственного кортежа выехала машина марки «Дамас», водитель которого потерял управление. В результате ДТП премьер-министр Узбекистана получил легкие телесные повреждения, пишет Kun.uz со ссылкой на источники в Генпрокуратуре РУз.

Автомобиль, в котором находился председатель правления «Узбекнефтгаз» Алишер Султанов, пострадал серьезно. Его пассажиры доставлены в больницу.

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