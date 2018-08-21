Узбекистан назначил нового постоянного представителя в ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Новым постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО назначен Умид Шадиев, сообщили в министерстве иностранных дел Узбекистана.

Вновь назначенный дипломат отбыл в Париж во вторник, 21 августа.

«Ранее Шадиев работал советником Постоянного представительства Узбекистана при ООН в Нью-Йорке», – сообщили в пресс-службе МИД.

Напомним, что ранее этот пост занимала Лола Каримова-Тилляева – младшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Она занимала эту должность с 2008 года, когда начало действовать Постоянное представительство Узбекистана при ЮНЕСКО. В феврале 2018 года же Каримова-Тилляева заявила, что покидает пост посла Узбекистана при ЮНЕСКО

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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