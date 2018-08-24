Проекты Узбекистана и Туркменистана в сфере спасения Арала дополняют друг друга - Мирзиёев

24 августа 2018 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели встречу в городе Туркменбаши.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала является хорошей возможностью обсудить как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество.

Шавкат Мирзиёев высоко оценил председательство Туркменистана в Международном фонде спасения Арала и отметил, что проекты Узбекистана и Туркменистана в этой сфере дополняют друг друга.

"На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Отмечалось, что государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан в апреле текущего года придал новую динамику многоплановым отношениям, наполнив их практическим содержанием", – отметили в пресс-службе главы Узбекистана.

Также было уделено внимание реализации достигнутых ранее договоренностей. Рассмотрены вопросы укрепления отношений стратегического партнерства, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, промышленной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выросла стоимость недвижимости в Ташкенте
Бизнес 10:13
Американские инвесторы могут получить управление крупнейшей медицинской компанией Узбекистана
Бизнес 09:30
Алишер Усманов может выделить узбекскому «Пахтакору» $100 млн
Бизнес 09:17
Главы Кыргызстана и Туркменистана провели переговоры в расширенном составе
Туркменистан 23 августа 17:39
Ташкентский международный аэропорт объявил тендер на проведение ремонта
Тендеры 23 августа 15:24
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку запчастей
Тендеры 23 августа 15:06
Лента новостей
В Азербайджане подешевели золото и серебро
Бизнес 10:33
В Турции за год количество транспортных средств сократилось более чем на треть
Бизнес 10:29
Выросла стоимость недвижимости в Ташкенте
Бизнес 10:13
"Лаборатория Касперского" поможет усилить информационную безопасность SOCAR (Эксклюзив)
ИКТ 10:00
В США число отравившихся салатами из McDonald's превысило 500
США 09:53
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Обнародовано число казахстанских туристов, посетивших Турцию в июне
Туризм 09:40
В ЕАЭС будут снижены таможенные пошлины на ввозимые автомобили
Бизнес 09:33
Американские инвесторы могут получить управление крупнейшей медицинской компанией Узбекистана
Бизнес 09:30