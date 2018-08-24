Проекты Узбекистана и Туркменистана в сфере спасения Арала дополняют друг друга - Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели встречу в городе Туркменбаши.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала является хорошей возможностью обсудить как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество.

Шавкат Мирзиёев высоко оценил председательство Туркменистана в Международном фонде спасения Арала и отметил, что проекты Узбекистана и Туркменистана в этой сфере дополняют друг друга.

"На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Отмечалось, что государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан в апреле текущего года придал новую динамику многоплановым отношениям, наполнив их практическим содержанием", – отметили в пресс-службе главы Узбекистана.

Также было уделено внимание реализации достигнутых ранее договоренностей. Рассмотрены вопросы укрепления отношений стратегического партнерства, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, промышленной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

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