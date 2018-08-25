Узбекистан поддержал предложение Кыргызстана по реформированию МФСА

Узбекистан готов рассмотреть предложение партнеров по реформированию Международного фонда спасения Арала (МФСА), заявил президент Шавкат Мирзиёев на саммите по спасению Арала в Туркменистане, сообщило в субботу информагентство «УзА».

По его словам, фонд является единственной региональной организацией, которая «прошла серьезное испытание на прочность и сегодня может стать действенным механизмом сотрудничества».

«Уверен, что мы сможем добиться баланса интересов всех стран региона в рамках организации, наше общее будущее - в наших руках», - отметил Мирзиёев.

Президент Узбекистана подчеркнул, что только при полноценном участии всех стран в деятельности фонда, можно будет решить общие проблемы и вызовы.

«В этой связи мы готовы рассмотреть предложения наших партнеров по совершенствованию нормативно-правовой базы и организационной структуры Международного фонда спасения Арала», - заявил Мирзиёев.

Саммит по спасению Аральского моря состоялся накануне в туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря после почти десятилетнего перерыва. В нем приняли участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Напомним, в 2016 году Кыргызстан приостановил свое участие в работе фонда, так как организация «не отвечала интересам и насущном потребностям» страны. В 2009 году Бишкек настаивал на необходимости реформирования в целях равного учета интересов всех государств центральноазиатского региона.

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