В Узбекистане могут создать министерство здравоохранения и социального обеспечения

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане намерены преобразовать министерство здравоохранения в министерство здравоохранения и социального обеспечения, сообщают узбекские СМИ.

Опубликован проект указа Президента Узбекистана «О мерах по кардинальному совершенствованию системы здравоохранения и социального обеспечения Республики Узбекистан».

Документом предлагается преобразовать министерство здравоохранения в министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Согласно документу, министерство здравоохранения и социального обеспечения является правопреемником министерства здравоохранения по его правам, обязательствам и договорам.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения является специально уполномоченным органом, обеспечивающим конституционное право граждан на квалифицированное медицинское обслуживание и социальное обеспечение, а также в области медицинского образования и науки.

Указом планируется утвердить Концепцию развития общественного здравоохранения и охраны здоровья граждан на 2019−2029 годы.

Проектом указа предлагается с 1 января 2019 года провести эксперимент по передаче отдельных лечебных учреждений в доверительное управление частным операторам в установленном порядке сроком на десять лет.

Также предлагается увеличить долю ежегодного финансирования системы здравоохранения до минимально рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения уровня 6% от валового внутреннего продукта Республики Узбекистан.

Узбекистан с 1 января 2020 года также планирует внедрить механизм смешанного финансирования в стационарных учреждениях областного и районного (городского) уровней здравоохранения, при котором лечение, не входящее в объем гарантированной бесплатной медицинской помощи, осуществляется на платной основе.

С 1 января 2020 года Узбекистан намерен внедрить систему подушевого финансирования в амбулаторном звене и финансирования за пролеченный случай в стационарном звене здравоохранения.

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