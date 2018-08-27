В учреждениях культуры и искусства Узбекистана внедрят продажу билетов на основе технологии блокчейн

В учреждениях культуры и искусства Узбекистана планируется внедрить единую электронную систему билетных операций с использованием технологии блокчейн (ЕЭСБО), сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента.

Мирзиёев поручил Министерству культуры до конца октября внести в правительство проект постановления, предусматривающий внедрение новой системы и порядок ее функционирования.

Документ также должен содержать меры по переводу всех учреждений культуры и искусства на обязательное использование автоматических систем продажи, учета и верификации билетов, подключенных к ЕЭСБО.

Также в нем будут закреплены шаги для организации свободной эмиссии и реализации электронных билетов с использованием билетных аппаратов и автономных устройств печати, в том числе юридическими лицами-распространителями на основании посреднических договоров.

Еще один важный момент – введение минимальных требований к реквизитам электронных билетов, а также материально-технической базе учреждений культуры и искусства, используемой для эмиссии, учета операций и верификации электронных билетов.

Кроме того, планируется внедрить минимальные требования к мерам по защите операций по продаже билетов, чтобы уберечь их от массовой скупки с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

Напомним, что в Узбекистане в порядке эксперимента будет реализована программа реновации музеев. На первом этапе она будет осуществляться в Музее прикладного искусства Узбекистана (Ташкент), Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан имени И.Савицкого (Нукус) и Доме-музее Айбека (Ташкент).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.