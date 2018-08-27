Узбекистан к своему главному празднику впервые не закроет границу с Таджикистаном

27 августа 2018 15:29 (UTC+04:00)

Власти Республики Узбекистан в этом году в канун празднования 27-ой годовщины Дня независимости своей страны не введут ограничения на пропуск граждан Таджикистана через свои пограничные переходы, сообщает агентство «Азия плюс» со ссылкой на источник в силовых структурах Таджикистана.

«На сегодняшний день все КПП на таджикско-узбекской границе работают в штатном режиме, граждане пропускаются на территорию соседнего государства без ограничений», - сообщил источник.

День независимости Узбекистана отмечается 1 сентября.

В предыдущие годы узбекские власти вводили ограничения на посещение страны для иностранцев ближе к празднику независимости, и КПП на внешних рубежах Узбекистана укреплялись дополнительными силами и средствами.

Таджикистан уведомляли о введении ограничений на пропуск граждан за месяц до празднования Дня независимости.

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