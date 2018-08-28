Узбекистан и Россия намерены создавать оптово-распределительные сети и хабы на приграничных территориях

Узбекистан и Россия планируют реализовать проект по созданию оптово-распределительных сетей и транспортно-логистических хабов на приграничных территориях двух государств, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров, которые провели в Ташкенте министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр внешней торговли Жамшид Ходжаев.

"Максим Орешкин поддержал предложение по созданию оптово-распределительных сетей и транспортно-логистических хабов на приграничных территориях Узбекистана и России. Это позволит предоставить благоприятные условия и специальные тарифы на перевозку грузов, в том числе и по территориям транзитных стран", – отметили в Минвнешторге.

Кроме того, данный проект даст возможность сформировать эффективную логистическую сеть для удовлетворения нужд субъектов предпринимательской деятельности по оказанию транспортно-логистических и транспортно-экспедиционных услуг, а также разработать оптимальные схемы перевозок грузов и логистических цепочек.

По итогам 2017 года объем взаимной торговли между Узбекистаном и Россией превысил 4,8 миллиарда долларов (рост 14,8%), где доля экспорта составила 2,1 миллиарда долларов (+17,2%), импорта – 2,7 миллиарда долларов (+12,9%).

В январе-июле 2018 года товарооборот составил 3,2 миллиарда долларов (+24%), с долей экспорта в 1,1 миллиарда долларов (+1,4%), импорта – 2 миллиардов долларов (+41,3%).

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