Узбекистан и Казахстан проведут межмидовские политконсультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, 28 августа 2018 года в г.Ташкент прибывает делегация МИД Казахстана во главе с заместителем министра Галымжаном Койшыбаевым.

Стороны рассмотрят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы регионального сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных структур.

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