Президент Узбекистана наградил выдающихся деятелей Таджикистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил государственных и общественных деятелей, представителей культуры, науки и здравоохранения Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно указу премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и министр иностранных дел страны Сироджиддин Мухриддин награждены орденом "Фидокорона хизматлар учун" (За самоотверженный труд).

"Награды присуждены за большой вклад в укрепление многовековых отношений дружбы и добрососедства между братскими народами Узбекистана

и Таджикистана, активную и плодотворную деятельность по расширению культурно-гуманитарных связей, бережному сохранению и приумножению общего исторического наследия, духовных ценностей и традиций, заслуги в развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, всестороннего стратегического партнерства наших стран", – говорится в указе.

Орденом "Дустлик" (Дружба) награждены глава Союза писателей РТ Низом Косим, заведующий кафедрой кардиохирургии Института после дипломного образования в сфере здравоохранения Тошпулот Гулмуродов, Али Мухамадиев – заведующий отделом Фонда письменного наследия Академии наук Республики Таджикистан и другие.

Адхаму Холикову – художественному руководителю государственного учреждения "Академический театр оперы и балета имени С.Айни" и Давлату Холову – художественному руководителю государственного ансамбля "Фалак" Комитета по делам телевидения и радио при правительстве Республики Таджикистан присвоено почетное звание "Народный артист Республики Узбекистан".

Напомним, 17-18 августа впервые за 17 лет президент Таджикистана Эмомали Рахмона посетил Узбекистан. По итогам переговоров с узбекским главой Шавкатом Мирзиёевым политики сошлись во мнении, что отношения двух стран перешли на новый уровень.

По итогам переговоров президенты Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев подписали 26 договоров и соглашений о сотрудничестве, в том числе Договор о стратегическом партнерстве Таджикистана и Узбекистана.

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