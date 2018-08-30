Казахстан и Узбекистан обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества

30 августа 2018 14:56 (UTC+04:00)

В Ташкенте были проведены политические консультации по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Казахстана, для участия в которых в страну накануне прибыла с визитом делегация МИД Казахстана во главе с заместителе министра Галымжаном Койшыбаевым, передает Узинформ.

В ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, международного сотрудничества, ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

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