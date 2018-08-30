Узбекистан и Турция наладят совместное производство автоклавного газобетона

30 августа 2018 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Турция подписали соглашение о совместном производстве автоклавного газобетона. Об этом сообщают в четверг узбекские СМИ.

Как рассказал президент компании Wehrhann Клаус Бонманн, совместно с турецкими партнерами, а также узбекской стороной планируется строительство сначала пяти заводов. Объем инвестиций составит примерно 130 миллионов евро.

"В дальнейшем также будет построено семь заводов. Наша цель - чтобы в каждой из 12 провинций Узбекистана стояло современное автоматическое оборудование для производства автоклавного газобетона", - отметил Бонманн.

По его словам, благодаря выпуску газобетона в Узбекистане строители смогут возводить более качественное жилье для граждан страны.

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