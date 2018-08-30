Узбекистан до конца года планирует реализовать пять региональных инвестпроектов

БАКУ /Trend/ - Узбекистан до конца этого года планирует реализовать пять региональных инвестиционных проектов на 124,4 миллиона долларов. Об этом заявил в четверг чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов, передают узбекские СМИ.

Посол отметил, что из этой суммы 117,1 млн долларов составят прямые иностранные инвестиции

По словам дипломата, только за январь-июль текущего года в Узбекистане было создано 1151 предприятие с участием иностранного капитала. По сравнению с предыдущим годом рост количества действующих предприятий увеличился в 2,8 раза и составил 736 единиц. С участием капитала резидентов России учреждено 144 предприятия, Турции – 144, Китая – 137, Казахстана – 91 и Республики Корея – 78.

По итогам первого полугодия общий объем привлеченных в Узбекистан инвестиций из России составил порядка 591 миллион долларов.

"В последующие два года запланировано к реализации 14 отраслевых проектов с участием российских компаний на общую сумму 9,8 миллиарда долларов", - заявил Ашрафханов.

В Андижанской области будет претворен в жизнь проект на общую сумму 79 миллионов долларов, в Джизакской – на 5,1 миллиона долларов, в Наманганской – на 6,5 миллиона долларов, в Сурхандарьинской – на 29,4 миллиона долларов и Сырдарьинской областях – на 4,4 миллиона долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.