Назначен новый посол Узбекистана в Испании

Новым послом Республики Узбекистан в Королевстве Испания назначен Жахонгир Ганиев, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

До этого он занимал посты советника посольства и временного поверенного в делах Узбекистана и Испании.

Ранее сообщалось о назначении нового посла Узбекистана в Италии, 30 августа Отабек Акбаров отбыл в Рим.

В начале августа Узбекистан договорился с Испанией о новых проектах в нефтегазовой сфере, первое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и промышленной сферах пройдет в ближайшее время. За пять месяцев 2018 года товарооборот двух стран вырос на 60%.

Кроме того, РУ стремится к расширению испанского присутствия в экономике за счет создания высокотехнологичных производств в энергетической и химической отраслях, в сфере текстиля, фармацевтики, выпуска керамической продукции и отделочных материалов.

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