Узбекистан продлил соглашение с "Газпромом" по месторождению "Шахпахты"

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о продлении лицензии на совместную с российским "Газпромом" добычу газа на месторождении "Шахпахты" еще на пять лет. Об этом сообщают в пятницу узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу АО "Узбекнефтегаз".

Отметим, что срок действующей лицензии на добычу газа заканчивается в марте 2019 года.

Месторождение "Шахпахты" открыто в 1962 году, в результате разведки выявлено семь газоносных горизонтов с первоначальными запасами в 46,5 миллиардов кубических метров природного газа. В 1971 году месторождение ввели в разработку с годовым отбором 2,5 миллиардов кубометров природного газа. В феврале 2002 года добыча газа была остановлена.

ОАО "Газпром" и НХК "Узбекнефтегаз" 17 декабря 2002 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере. Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов в области добычи природного газа на условиях соглашений о разделе продукции (СРП).

Соглашение о разделе продукции по доразработке месторождения "Шахпахты" подписали в Ташкенте 14 апреля 2004 года. Органом по реализации СРП определили "Узбекнефтегаз", срок действия СРП по месторождению "Шахпахты" составил 15 лет.

С августа 2004 года на месторождении "Шахпахты" добыто более четырех миллиардов кубометров газа. В 2017 году объем добычи составил 311,4 миллиона кубометров. С начала 2018 года по состоянию на 15 августа объем добычи составил 176,4 миллиона кубометров пригородного газа.

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