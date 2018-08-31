Всемирный банк поддержит развитие плодоовощеводства в Узбекистане

31 августа 2018 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк презентовал в Узбекистане проект "Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование". Об этом сообщают в пятницу узбекские СМИ.

Согласно данным СМИ, международная финансовая организация намерена развивать фермерские хозяйства и агробизнес во всех регионах страны, она выделит средства и технику.

Это позволит создать тысячи новых рабочих мест, увеличить продуктивность и рентабельность производств. Стоимость проекта составляет 500 миллионов долларов, его одобрили в январе 2018 года.

В ближайшее время специалисты сосредоточатся на закупке семян и саженцев, водосберегающих технологий – в том числе капельного орошения, строительстве хранилищ и теплиц, закупке оборудования для переработки овощей и фруктов. Также содействие окажут научно-исследовательским институтам.

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