Узбекистан к 2025 году намерен прекратить экспорт хлопка-волокна

4 сентября 2018 13:55 (UTC+04:00)

В Узбекистане к 2025 году планируют прекратить экспорт хлопка-волокна и обеспечить его полную переработку на внутреннем рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Департамента стратегического прогнозирования ассоциации "Узтекстильпром" Дильбар Мухаммедову.

"У нас стоит задача к 2025 году полностью прекратить экспорт хлопка-волокна и обеспечить его полную переработку внутри страны", — заявила Мухаммедова.

По ее прогнозам, в 2018 году предприятия отрасли смогут переработать порядка 520 тысяч тонн хлопка-волокна при действующей проектной мощности в 720 тысяч тонн.

По данным "Узтекстильпрома", в 2018-2021 годах в отрасли реализуется программа диверсификации и модернизации стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

Производство текстильной продукции планируется увеличить в 2,6 раза, а объем экспорта к 2025 году — в 4,7 раза до 7,1 миллиарда долларов.

Напомним, в марте текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Джизакскую область заявил о планах сократить экспорт хлопка и увеличить его переработку на внутреннем рынке.

Ежегодно в республике производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна.

Около 50% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт.

По данным официальной статистики, экспорт хлопка-волокна из Узбекистана в 2017 году снизился на 25,2% до 477 тысяч тонн.

При этом его доля в структуре экспорта упала до 3,4%, а производство снизилось до 951,9 тысячи тонн (минус 8%).

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