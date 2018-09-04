Российская авиакомпания откроет рейсы в города Узбекистана

4 сентября 2018 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Nordwind в зимнем расписании 2018/2019 годов откроет полеты города Узбекистана. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, распространенном во вторник.

В частности, планируется открытие рейсов в города Узбекистана: Карши, Наманган, Самарканд, Ургенч, Фергана получат воздушное сообщение с Москвой.

Кроме того, планируется открытие прямого авиарейса Ташкент – Казань.

В целом, авиакомпания планирует открыть рейсы по 40 новым внутренним и международным направлениям.

В настоящее время флот Nordwind состоит из 27 воздушных судов. За восемь месяцев 2018 года количество пассажиров, перевезенных на рейсах авиакомпании, достигло годового объема перевозки за весь 2017 год.

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