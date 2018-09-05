Узбекистан будет экспортировать в Египет нефтехимическую продукцию

БАКУ /Trend/ - Узбекистан наладит экспорт нефтехимической продукции в Египет. Об этом президент Шавкат Мирзиёев договорился с главой Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси в ходе переговоров в среду в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Кроме того, достигнута договоренность об экспорте электротехнической, машиностроительной продукции в Арабскую Республику.

Лидер Узбекистана отметил наличие больших возможностей и резервов для развития торгово-экономических связей и увеличения товарооборота, а также затронул перспективные направления расширения экспорта товаров и услуг.

Стороны договорились об активизации работы Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и создании узбекско-египетского делового совета.

Ранее президент Узбекистана назвал визит Абдул-Фаттаха ас-Сиси в страну историческим событием в отношениях двух стран.

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