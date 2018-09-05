Узбекистан будет экспортировать в Египет нефтехимическую продукцию

5 сентября 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан наладит экспорт нефтехимической продукции в Египет. Об этом президент Шавкат Мирзиёев договорился с главой Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси в ходе переговоров в среду в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Кроме того, достигнута договоренность об экспорте электротехнической, машиностроительной продукции в Арабскую Республику.

Лидер Узбекистана отметил наличие больших возможностей и резервов для развития торгово-экономических связей и увеличения товарооборота, а также затронул перспективные направления расширения экспорта товаров и услуг.

Стороны договорились об активизации работы Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и создании узбекско-египетского делового совета.

Ранее президент Узбекистана назвал визит Абдул-Фаттаха ас-Сиси в страну историческим событием в отношениях двух стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане узаконили деятельность крипто-бирж
Узбекистан 16:01
Узбекистан и Южная Корея будут вместе бороться с финансированием терроризма
Узбекистан 15:29
Из Азербайджана в Узбекистан, или Знак качества (ФОТО)
Культура 15:23
Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за полгода вырос более чем на треть
Бизнес 11:53
В Ташкенте пройдет международная конференция по транспортным коридорам
Узбекистан 11:30
Сотрудничество в ядерной энергетике может стать прорывом во взаимодействии Беларуси и Узбекистана
Беларусь 10:12
Лента новостей
Азербайджанский Паганини признан лучшим в Германии (ФОТО)
Культура 16:37
Азербайджанский банк готовится запустить Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay
ИКТ 16:17
Германия заявила о готовности ко всем сценариям Brexit
Европа 16:16
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
Энергетика 16:14
Президент Ильхам Алиев подписал указ о расширении применения е-услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и обеспечения
Политика 16:13
Выявлены многомиллиардные нарушения при строительстве автобана Север-Юг в Армении
Армения 16:13
Канадская компания в Азербайджане возьмет в лизинг буровую установку
Энергетика 16:04
В Узбекистане узаконили деятельность крипто-бирж
Узбекистан 16:01
Туркменистан нацелен на привлечение иностранных инвестиций в сферу электроэнергетики
Энергетика 15:59