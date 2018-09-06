Уровень инфляции в Узбекистане составил 6,2 процента

БАКУ /Trend/ - Уровень инфляции в Узбекистане в январе-августе текущего года составил 6,2 процента. Об этом говорится в четверг на сайте государственного комитета по статистике Узбекистана.

Как отмечается в сообщении комитета, ценовые тенденции в августе текущего года можно охарактеризовать как "равномерный рост цен на товары и услуги". Так, товары в среднем за месяц прибавили в цене 0,3 процента, услуги — 0,4 процента.

"В июне и июле значительное увеличение предложения сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке внесло определяющий вклад как в снижение среднего уровня цен на продовольствие, так и общего уровня инфляции", - отмечается в сообщении комитета.

Анализ инфляции в годовом выражении также показал, что пик инфляционного давления на экономику пришелся на январь текущего года (20,1 процента), а в последующие месяцы приобрел тенденцию к снижению темпов.

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