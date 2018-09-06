Узбекистан построил школу в Кыргызстане

Строительные компании Узбекистана ввели в строй общеобразовательную школу на 630 мест в кыргызском Оше, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Сената Узбекистана.

В июле правительства Узбекистана и Кыргызстана в Бишкеке подписали соглашение о строительстве в Оше общеобразовательной школы за счет средств узбекской стороны

"В Оше открылась общеобразовательная школа, построенная специалистами из Узбекистана", — уточнили в пресс-службе. В церемонии открытия школы в конце августа приняли участие председатель Сената Узбекистана Нигматилла Юлдашев и спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбек Джумабеков.

Трехэтажное новое здание школы со всеми современными условиями рассчитано на 630 мест. Узбекская сторона оснастилa учебные классы и лаборатории инвентарем, а также предоставил 56 компьютеров, 33 телевизора и шесть проекторов, добавили в Сенате.

Последнее десятилетие отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая остается неделимитированной после распада СССР. В прошлом году был достигнут прорыв в киргизско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу. Приграничные регионы двух стран активизировали торговые и культурные связи.

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