В Узбекистане запустили новое предприятие по выпуску композитных газовых баллонов

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане запустили новое предприятие по выпуску композитных бытовых баллонов для сжиженного газа UNG ECONN. Об этом сообщают в четверг узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Узбекнефтегаза".

Учредителями совместного предприятия с равными долями выступили ООО "Нефтегазинвест", входящее в состав АО "Узбекнефтегаз", и корейская Hyundai InternationalCo., Ltd.

Производство разместилось на трех гектарах на территории СЭЗ "Ангрен" в Ташкентской области.

Стоимость проекта в целом составила около 5,3 миллиона долларов, 2,2 миллиона из которых - затраты на строительно-монтажные работы, а 3,05 миллиона долларов - стоимость оборудования.

На первом этапе запланирован выпуск 60 тысяч композитных баллонов для сжиженного газа ECONN 20 в год. На втором этапе этот показатель должен вырасти минимум в два раза. Уровень локализации производства должен составить до 77 процентов, а срок окупаемости проекта - два года.

"Баллоны необходимы как для обеспечения бытовых нужд населения Узбекистана, так и для дальнейшего развития экспортного потенциала страны. Как подтверждают аналитики, потребность рынка СНГ в данной продукции составляет более 30 миллионов штук. При этом до 60 процентов баллонов, находящихся в эксплуатации в настоящее время, являются устаревшими", - сообщили в компании.

Композитные баллоны ECONN 20 рассчитаны для использования в газовых плитах, газовых горелках, для приготовления пищи, газовых обогревателей, гриля, газовых тепловых пушек. Кроме того, их используют для монтажа в качестве источника питания газовой горелки при кровельных работах. Срок службы ECONN 20 составляет не менее 10 лет.

Композитные баллоны на 60 процентов легче металлических и не подвергаются коррозии, а также являются экологически безопасной продукцией.

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