Больше всего электронных виз в Узбекистан выдали Китаю

С 15 июля, когда в Узбекистане запустили систему оформления электронных виз, их выдали около 9 тысяч, сообщает Podrobno.uz.

Больше всего по новым видам документов в республику приедет китайцев – 2043 человек.

В США выдали 998 электронных виз, в Великобританию – 900, в Индию – 716, во Францию и Германию – по 588 и 509 соответственно.

Электронная виза в Узбекистан выдается иностранцам для однократного пребывания в стране сроком на 30 дней и считается действительной в течение 90 дней со дня ее выдачи. Срок рассмотрения обращения на оформление и выдачу визы составляет два рабочих дня без учета дня подачи обращения.

Выданную электронную визу направляют на адрес электронной почты гражданина при подаче обращения нак официальном портале системы e-visa.gov.uz.

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