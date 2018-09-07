Владимир Путин посетит Узбекистан

Президент РФ Владимир Путин в октябре совершит визит в Узбекистан.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Узбекистана.

"Мы провели [с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым] содержательные переговоры в узком составе, особое внимание уделили подготовке к предстоящему в октябре этого года визиту в Узбекистан президента РФ Владимира Путина", - сказал глава российского правительства.

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