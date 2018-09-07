Кабмин России одобрил проект межправсоглашения с Узбекистаном по строительству АЭС

Кабмин России одобрил проект соглашения о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане АЭС. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Отмечается, что проектом соглашения предусматривается сотрудничество по проектированию, строительству на территории Узбекистана, вводу в эксплуатацию и эксплуатации атомной электростанции в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

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