Кабмин России одобрил проект межправсоглашения с Узбекистаном по строительству АЭС

7 сентября 2018 16:32 (UTC+04:00)

Кабмин России одобрил проект соглашения о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане АЭС. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Отмечается, что проектом соглашения предусматривается сотрудничество по проектированию, строительству на территории Узбекистана, вводу в эксплуатацию и эксплуатации атомной электростанции в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

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