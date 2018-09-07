Медведев и Арипов подписали соглашение о строительстве АЭС в Узбекистане

7 сентября 2018 17:33 (UTC+04:00)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту, сообщает ТАСС.

Церемония подписания прошла в Доме приемов правительства РФ на Воздвиженке по итогам заседания под руководством Медведева и Арипова межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Узбекистана.

Ранее в пятницу на заседании комиссии Медведев говорил о планах возведения АЭС как о наиболее значимом совместном проекте двух стран. "Мы рады, что сотрудничество в этой особой, наукоемкой отрасли переходит в практическую плоскость", - сказал тогда российский премьер, отметив, что изыскательские работы по проекту уже начались.

По его словам, строительство станции носит стратегический характер, создавая задел "для высокотехнологического взаимодействия наших стран на десятилетия вперед".

Соглашением предусматривается сотрудничество по проектированию и строительству на территории Узбекистана, а также вводу в эксплуатацию и эксплуатации атомной электростанции в составе двух энергоблоков на основе водо- водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

Россия и Узбекистан 29 декабря 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает совместную работу по ряду направлений, в том числе по строительству АЭС в республике и в разработке урановых месторождений. Глава Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочего визита в Ташкент в конце декабря 2017 года сообщал, что РФ предложила Узбекистану построить на его территории двухблочную атомную электростанцию с блоками типа ВВЭР-1200.

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