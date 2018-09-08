Нидерландская компания намерена выращивать тюльпаны в Узбекистане

8 сентября 2018 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нидерландская компания Ligthart Bloembollen V.O.F. намерена инвестировать в создание цветочного производства в Наманганской области Узбекистана, где планируется выращивать луковицы тюльпанов. Об этом заявил глава компании Ян Лийтхарт, передают в субботу узбекские СМИ.

По мнению фермера, принимаемые в Узбекистане меры по формированию благоприятного инвестиционного климата позволяют компании положительно рассматреть возможность реализации инвестиционных проектов в стране.

"Эти усилия являются для нас очень важными и позволяют нам по-новому взглянуть на перспективы развития своего бизнеса в Узбекистане", - сказал Ян Лийтхарт.

По словам главы компании, Узбекистан рассматривается компанией в качестве перспективного рынка, а также благоприятного с климатической точки зрения региона для выращивания высококачественных тюльпанов.

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