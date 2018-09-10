Иран намерен импортировать автомобили из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Иранская компания Sepehr Meshqat Caspian намерена импортировать автомобили из Узбекистана. Об этом сообщают в понедельник узбекские СМИ.

Согласно данным СМИ, автобусный и грузовой парк Ирана нуждается в существенном обновлении, в связи, с чем иранская компания готова к установлению сотрудничества с автопроизводителями Узбекистана

На первом этапе иранская компания планирует купить несколько образцов автомобильной продукции «Узавтосаноат» с последующим увеличением количества до одной тысячи.

Кроме того, иранская компания предлагает импортировать продукцию в разобранном (complete knock-down) и полуразобранном (semi knock-down) виде с дальнейшим запуском сборки на территории Ирана.

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