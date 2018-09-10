Народный банк Казахстана учредил "дочку" в Узбекистане

10 сентября 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Народный банк Казахстана "Halyk Bank" сообщил об учреждении акционерного коммерческого банка (АКБ) "Tenge Bank" в Узбекистане. Об этом сообщается в понедельник на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Соответствующее решение совет директоров одобрил 6 сентября.

Напомним, что ранее Народный банк Казахстана заявлял о своем интересе к рынку Узбекистана.

В мае этого года глава Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова отмечала, что ведется сбор документов для получения разрешения на открытие дочернего банка в Узбекистане.

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