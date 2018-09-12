Товарооборот между США и Узбекистаном значительно увеличился

12 сентября 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем товарооборота между США и Узбекистаном за январь-август этого года достиг 300 миллионов долларов, тогда как за весь прошлый год он составил 210,2 миллиона долларов.

Об этом заявили на встрече с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайаном МакФитерсом, которая прошла в МИД Узбекистана, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

Кроме того, участники встречи обсудили подготовку к Неделе американского бизнеса в Узбекистане.

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