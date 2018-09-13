Узбекистанские железные дороги намерены приобрести новые поезда

13 сентября 2018 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистанские железные дороги ("Узбекистон темир йуллари") ведут переговоры с компанией Hyundai по приобретению новых поездов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

"В целях оказания качественного обслуживания внутренних и зарубежных туристов на железнодорожном транспорте на сегодняшний день ведутся переговоры АО „Узбекистон темир йуллари“ с испанской компанией TALGO и корейской компанией Hyundai на приобретение новых электропоездов", — говорится в сообщении.

Кроме этого, на базе АО "Ташкентского завода по строительству и ремонту пассажирских вагонов" ведутся работы по ремонту и модернизации пяти вагонов с сидячими посадочными местами, общей вместимостью 240 мест.

Железнодорожная компания также планирует модернизировать систему онлайн-покупки билетов с возможностью бронирования билетов туристическими агентствами.

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