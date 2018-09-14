Белорусская компания поможет цифровизации банковского сектора Узбекистана

14 сентября 2018 14:35 (UTC+04:00)

Белорусская IT-компания LWO планирует реализовать в Узбекистане проекты на семизначную сумму. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора по коммерческим вопросам LWO Сергей Слесарев, передает БЕЛТА.

"Поездка оказалась очень эффективной. У нас находятся в стадии подписания два договора. К сожалению, подробностей не могу сообщить. Но сумма более чем серьезная, речь идет о семизначных цифрах. Мы надеемся, что наши контракты также внесут вклад в тот товарооборот, который увеличивается между Узбекистаном и Беларусью", - сказал Сергей Слесарев.

Среди продуктов, которые предлагает компания узбекским заказчикам, - комплексная автоматизация банковского сектора. "По сути, это цифровой банк под ключ, - пояснил представитель LWO. - Сейчас у нас завершающаяся стадия переговоров. Мы предполагаем, что первые продукты будут внедрены через четыре-пять месяцев. Весь проект рассчитан на 12 месяцев".

LWO, резидент Парка высоких технологий, ориентируется не только на внутренний рынок. Особое внимание уделяется работе с зарубежными клиентами. Сейчас, например, компания работает над несколькими проектами в странах Центральной Азии. "Можем с уверенностью сказать, что наши продукты и решения не уступают по качеству мировым. Это в том числе результат той политики, которую проводит государство в сфере информационных технологий", - отметил Сергей Слесарев.

По его словам, ранее компания не участвовала в подобных выставках белорусских производителей, предпочтение отдавалось специализированным мероприятиям. Поэтому неудивительно, что среди более чем 150 предприятий и организаций на Made in Belarus в Ташкенте представители LWO здесь единственные белорусские айтишники. "Для нас эта выставка - хорошая площадка для того, чтобы пообщаться. Был очень большой интерес со стороны банков. У нас уже третий день идет плотное общение с банковским сектором", - добавил замдиректора.

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