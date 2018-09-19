Президент Узбекистана примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Душанбе

19 сентября 2018 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27-28 сентября 2018 года совершит визит в столицу Таджикистана, сообщил сегодня на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов.

"В первый день визита запланировано посещение ряда двусторонних мероприятий. 28 сентября Президент Узбекистана примет участие в заседании совета глав государств СНГ в Душанбе. Состоятся переговоры в узком и расширенном круге, а также планируется подписание ряда документов", – отметил Алламжонов.

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